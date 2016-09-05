周年慶在即 網購業者暖身慶先起跑

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百貨周年慶即將開打，網購業者率先推出暖身慶，即將在7日上午10點正式起跑，開出周年慶預告的第一槍。

Yahoo奇摩購物中心表示，想購買高單3C家電商品、精品、美妝日用品的機會來了，暖身慶特別針對高單商品，提供暖慶首日的24小時限時優惠！

其他像是美妝、流行商品，也要把握機會在首日下單搶購，一樣可以獲得超級優惠。

(旺報)