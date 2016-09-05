歐元區8月綜合PMI 19個月最低

IHS Markit周一發布，歐元區8月綜合採購經理人指數（PMI）指數由7月的53.2降至52.9，低於初值的53.3，寫下近19個月最低，但仍位在代表景氣擴張的50點以上。Markit經濟學家表示，最新數據加深歐洲央行即將擴大振興措施的預期。

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