過期添加物醬料流入市面 竹市衛生局下架1182公升

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衛生局稽查人員前往商家下架違規商品。（衛生局提供）

衛生局回收的商品。（衛生局提供）

衛生局回收的商品。（衛生局提供）

新竹市衛生局5日接獲桃園市政府衛生局通知，指該轄業者台山食品醬園行使用過期11個月的食品添加物（食用紅色40號），及過期2個月原料（紅麴精），添加在番茄醬、甜辣醬、辣椒醬、辣豆瓣醬及醬油等成品，半成品共計11項，其中應下架回收成品共10項，衛生局稽查轄內1家下游商行，下架392罐違規產品，共計1182.4公升，並要求業者立即回收下游店家產品，辦理退貨。

衛生局表示，下架台山食品醬園行2016年製售之違規產品包括台山辣椒醬1L裝共48罐、台山甜辣醬4.2L裝共72罐、巧好醬油5L裝共10罐，及預防性下架2016年製造之涉違規產品：特級油膏5L裝共130罐、特級油膏1L裝共132罐，總計4品項共392罐，計1182.4公升，將持續稽查監督業者回收情形。

(中時)