中市106年度總預算 教育科學文化支出居冠
台中市府主計處今天（5日）在市政會議提出106年度總預算專案報告，106年度總預算支出規模將達到1280.56億元。市長林佳龍表示，台中正值蛻變期，為落實「縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新」等施政4大核心指標，除硬基礎和軟實力，還有對人的投資，雖然社會資本會增加，但這些台中動起來的亮點，才會帶來創新投資的效益。
主計處長蔣建中表示，明年度總預算歲出1280.56億元，較105年度增加17.06億元，歲出前3大為教育科學文化、經濟發展、社會福利，因應國立高中職改隸市立、托育一條龍、2019東亞奧林匹克委員會主辦的「2019東亞青年運動會」等重大政策，教育科學文化支出較105年度增加46.46億元，增加額度及占歲出比例，均為最大宗。
「市府需編列對應經費，確保中央和地方施政一條龍！」林佳龍說，針對中央政府重視的社會住宅、長照、高中職改隸等政策，及台中將舉辦的2018世界花博、2019東亞青奧等國際盛會，預算增加也反映中央補助款增加，市府必須編列相應配合款。
林佳龍強調，舉債空間並無減少，近3年來隨著國家各種減債措施，台中仍能維持一定的舉債空間，近1、2年預算編列會比較緊張一點，與土地開發區段徵收尚未繳庫有關，但財務狀況與預算結構已相對穩健。
(中時)
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