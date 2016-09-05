歐盟擬向福斯祭出罰款或要求賠償

針對福斯（VW）柴油車排廢軟體作弊醜聞，歐盟正與20個成員國商討提出罰款並要求賠償金事宜。

歐盟執委會發言人維甘德（Christian Wigand）周一表示，該委員會相信福斯違反2項消費者保護法規，不過歐盟沒有權利直接向違反消保法的企業課以罰金或賠償，希望與各國消保機關合作，以執行處罰措施。

(工商)