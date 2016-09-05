中韓領導會面 北韓發射3飛彈

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韓國總統朴槿惠與中國領導人習近平周一在G20峰會進行會談，前者呼籲後者放棄反對佈署美國飛彈防衛系統的立場，北韓不久後即發射飛彈回應。韓國軍方表示，北韓周一午間射出3枚「蘆洞」（Rodong）中程飛彈，飛行距離約1,000公里，最後落在日本海。

(工商)