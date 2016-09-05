毒犯心虛拔腿狂奔 警借機車追逮

警方查獲毒品。（葉書宏翻攝）

新北市保安大隊第二中隊小隊長薛文俊等4人，日前晚間8時40分左右巡邏經過三重區集成路段，發現1輛可疑的自小客車停於路旁，車內有游姓駕駛、王姓、雷姓乘客等3人。員警靠近盤查，坐於右前方乘客座的王嫌，因是毒品通緝犯，竟趁機拔腿狂奔，員警隨後追趕，最後還借用熱心騎士的機車，順利逮人歸案。

警方表示，王嫌擔心員警查出身分後被逮，在警方盤問中，趁機拔腿狂奔逃逸，員警立即在後追趕，借用熱心騎士的機車追補，最後在三重區環河南路221巷口前追上王嫌。體型壯碩的王嫌仍不斷掙扎企圖逃脫，3名員警合力才將王嫌壓制在地上銬逮捕，也引起在場眾多路人圍觀。

警方調查，王嫌為毒品通緝犯，並在他座位腳踏墊上查獲子彈1顆，駕駛座腳踏墊下方查獲大麻1包重約0.70公克，右後乘客座扶手內查獲大麻菸1支重約0.68公克。全案訊後，已依毒品通緝、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

(中時)