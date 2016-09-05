批政府不尊重創作者 楊力州拒當徵選評審
教育部日前推出「青年轉動全球」之微電影徵選活動，鼓勵大專院校及高中在校生響應，並邀請紀錄片導演楊力州作為評審。然而楊力州卻在臉書上痛批，此一微電影徵選活動不尊重創作者，並表示該評審邀約無法接受。
教育部於本月舉辦微電影徵選活動，鼓勵大專院校和高中在校生，拍攝與全球移動力相關之成果或故事。然徵選簡章的第八項版權中，卻明文規定「參賽者應將其經評選之得獎作品授權教育部不限時間、方式、次數及地域之無償使用權限，教育部得再授權第三人利用，參賽者不得對教育部及其授權之第三人行使著作人格權，並交付相關書面授權文件及作品原始檔予教育部。」
對此，導演楊力州批評，政府主辦的影片創作競賽，理應更加尊重創作者，「卻要求全世界、永久、免費授權政府使用影片之外，還可以轉讓給別人。」此外，他對創作者不能行使著作人格權感到無法接受。
楊力州解釋，著作人格權是創作者非常重要的權力，包含3項權力，公開發表權－讓創作者自己決定作品是不被公開、姓名表示權－在創作者的作品上標註創作者姓名、同一性保持權－他人不可以竄改創作者的作品內容。
導演楊力州最後表示，「很抱歉，這樣的評審邀約無法接受。」
(中時電子報)
文章來源：導演楊力州臉書
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。