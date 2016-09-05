批政府不尊重創作者 楊力州拒當徵選評審

楊力州今日在臉書上痛批，教育部舉辦的微電影徵選活動不尊重創作者，並表示該評審邀約無法接受。(圖/取自導演楊力州臉書)

教育部日前推出「青年轉動全球」之微電影徵選活動，鼓勵大專院校及高中在校生響應，並邀請紀錄片導演楊力州作為評審。然而楊力州卻在臉書上痛批，此一微電影徵選活動不尊重創作者，並表示該評審邀約無法接受。

教育部於本月舉辦微電影徵選活動，鼓勵大專院校和高中在校生，拍攝與全球移動力相關之成果或故事。然徵選簡章的第八項版權中，卻明文規定「參賽者應將其經評選之得獎作品授權教育部不限時間、方式、次數及地域之無償使用權限，教育部得再授權第三人利用，參賽者不得對教育部及其授權之第三人行使著作人格權，並交付相關書面授權文件及作品原始檔予教育部。」

對此，導演楊力州批評，政府主辦的影片創作競賽，理應更加尊重創作者，「卻要求全世界、永久、免費授權政府使用影片之外，還可以轉讓給別人。」此外，他對創作者不能行使著作人格權感到無法接受。

楊力州解釋，著作人格權是創作者非常重要的權力，包含3項權力，公開發表權－讓創作者自己決定作品是不被公開、姓名表示權－在創作者的作品上標註創作者姓名、同一性保持權－他人不可以竄改創作者的作品內容。

導演楊力州最後表示，「很抱歉，這樣的評審邀約無法接受。」

(中時電子報)