見安倍 習：中日關係處於爬坡過坎 要減少絆腳石

中國大陸國家主席習近平5日晚間與日本首相安倍晉三會面，這是兩人睽違17個月的會面，習近平在會上直言，中日關係正處於「爬坡過坎、不進則退」的階段，雙方應該排除干擾，增強責任感和危機意識，抑制消極面，防止新問題，減少「絆腳石」，也呼籲日本妥善處理東海問題，在南海問題上謹言慎行，避免對中日關係改善造成干擾。

習近平與安倍晉三5日晚七時許舉行會面，共會見了約半小時，據人民日報全媒體報導，習近平指出，當前中日關係仍不時受到複雜因素干擾，雙方應該排除干擾，推動中日關係早日回到正常發展軌道。

習近平強調，中方致力於改善發展中日關係的基本立場沒有改變。兩國關係現在正處於「爬坡過坎、不進則退」的關鍵階段，雙方應該增強責任感和危機意識，努力擴大兩國關係積極面，抑制消極面，確保兩國關係穩定改善。要把握明年中日邦交正常化45周年、後年《中日和平友好條約》簽署40周年等重要契機，推動中日關係向前發展。

習近平指出，中日雙方應恪守中日四個政治文件和2014年年底達成的四點原則共識，確保兩國政治基礎不動搖，也要管好老問題，防止新問題，減少「絆腳石」。習還呼籲日本，妥善處理東海問題，共同維護東海和平穩定。日方在南海問題上要謹言慎行，避免對中日關係改善造成干擾。

安倍晉三表示，日方重視對華關係，同意兩國是搬不走的鄰居。日方願努力同中方建立互信，希望按照日中達成的有關共識精神，努力改善兩國關係，並就相關問題同中方保持對話。日方希望推進同中方在金融、貿易、環保等領域合作。

另據日本共同社報導，安倍在會上表示，「希望從戰略互惠關係的觀點出發，在管控困難課題的同時，構築穩定的友好關係」，他也在會後記者會上表示，雙方就加快有關避免東海偶發性衝突的日中防務部門間海空聯絡機制的磋商，達成一致。

(旺報)