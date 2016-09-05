家鄉選舉落敗 梅克爾難民政策再遭抨擊

德國總理梅克爾所屬政黨在她的選區邦議會選舉中，敗給勢力竄升的反移民民粹政黨，她的開放門戶難民政策再度受到抨擊。她今天誓言，要贏回選民的「信任」。

右翼民粹政黨德國另類選擇黨（AfD）昨天首度參選東北部麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg- Vorpommern）議會，拿下近21%票。梅克爾的基督教民主黨（CDU）得票19%，是在這個德東邦最糟的成績。社會民主黨得票超過30%，繼續保持得票第一政黨。

刻在杭州參加二十國集團（G20）高峰會的梅克爾（Angela Merkel）在場邊說：「每個人現在必須思考，我們如何能贏回信任，當然最重要的是，我自己。」

梅克爾強調，「我對選舉的結果很不滿意。」她說，身為總理及黨魁，「當然我也有責任」，但堅稱1年前開放德國邊界，讓大量難民和移民流入，基本上是正確的決定。

她說：「我們現在可見，抵達難民的人數迅速下滑。」

梅克爾說：「我認為基本決定正確無誤，但要贏回信任仍有很多要做，融合議題、還有未取得居留權的那些人要如何遣返，亦將扮演巨大角色。」

德國另類選擇黨共同黨魁范史多奇（Beatrix von Storch）已放眼明年全國大選，她讚譽麥克倫堡-福爾波門邦令人震驚的選舉結果是「梅克爾時代結束的開端」；德國日報「畫報」（Bild）指這次選舉結果是再次「打臉」梅克爾。

昨天的選舉距離梅克爾開放德國邊界，允許敘利亞難民和其他移民流入歐盟正好滿一年。開放門戶政策2015年讓抵達德國的尋求庇護者人數大增，達100萬人。預計今年抵達德國人數為30萬人。1050905

(中央社)