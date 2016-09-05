港立法會選後 北京重申反港獨
香港立法會選舉結果揭曉，新華社引述中國大陸國務院港澳事務辦公室發言人表示，堅決反對在立法會內外任何形式的「港獨」活動，堅決支持香港特別行政區政府依法懲處。
香港立法會的點票工作今天傍晚全部結束，70個議席中，扣除無黨派1席，泛民主派獲得29席，較上屆增添2席；建制派有40席，少了3席。其中，地方直選35席中，較親中的建制派獲得16席，泛民主派連同本土派奪得19席。
新華社晚間引述國務院港澳事務辦公室發言人就香港特別行政區第六屆立法會選舉發表談話。
港澳辦發言人表示，「我們注意到，在選舉期間，個別組織和參選人利用選舉平台，公開宣揚『港獨』」、「我們堅決反對在立法會內外任何形式的『港獨』活動，堅決支持香港特別行政區政府依法懲處」。
港澳辦說，「港獨」違反「中華人民共和國憲法」、「中華人民共和國香港特別行政區基本法」和香港特別行政區有關法律，危害國家主權和安全，損害香港特別行政區的繁榮穩定，也不符合廣大香港市民的根本利益。
港澳辦表示，立法會是依據「中華人民共和國香港特別行政區基本法」設立的香港特別行政區立法機關，希望當選的立法會議員依照基本法和香港有關法律履行職責，致力於貫徹落實「一國兩制」方針，維護香港特別行政區的繁榮穩定。1050905
(中央社)
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