金門民代拜會民進黨 爭金廈觀光纜車
民進黨在金門縣唯一的議員陳滄江，今天拜會民進黨秘書長洪耀福，希望爭取中央支持在小金門與廈門之間興建「金廈觀光纜車」；陳滄江說，這可提升金門觀光，並向對岸釋出善意。
民進黨7月召開全國黨員代表大會時，有黨代表提案建請黨中央正視金門、馬祖離島；當時，總統兼民進黨主席蔡英文建議交中執會研議。
陳滄江今天拜會洪耀福，陳滄江會後受訪指出，要緩和兩岸的關係，提升金門觀光發展，金門縣政府希望在小金門與廈門之間的興建金廈觀光纜車，他要求金門縣長在1個月內提出說帖，他將帶著縣長到立法院、行政部門溝通，尋求支持。
陳滄江說，蔡總統在陸委會主委任內，推動小三通，兩岸小三通已經10多年，現在兩岸船跑來跑去、飛機飛來飛去，觀光纜車應該「不會有太多敏感的政治議題」、「我們可以把這個當成一個善意、先釋出善意」。
他說，自己之前競選立委時，政見就提到希望興建兩岸觀光纜車，這是他當初的競選政見，也希望執政黨基於對金門的發展，能支持。
陳滄江說，他希望洪耀福將意見透過中常會做個提案，有了政策方向，再由行政部門規劃，並尋求立法部門支持。
據了解，蔡總統近期規劃走訪金門，陳滄江說，若有機會，他也將當面向蔡總統提出「金廈觀光纜車」的建議。
另外，對於行政院政務委員張景森在臉書發文表示，希望網友分清楚人民與政權的差別，不要再不經意發表歧視陸客的言行，「陸客是我們最需要交的朋友」。
陳滄江說，他身為金門民代，認同張景森的某些想法，「我們這邊不要講太多政治語言，阻絕兩岸人民的往來」。1050905
(中央社)
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