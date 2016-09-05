台灣男子藏逾3噸大麻 台泰聯手偵辦

泰國的肅毒局和邊境警察隊今天在春武里省一處倉庫查獲3155公斤大麻（市值3億泰銖），一名64歲的台灣男子和另1名泰國男子落網。

泰國肅毒局和邊境警察隊今天下午在春武里省一處倉庫查獲3155公斤的大麻，並逮捕一名中華民國籍64歲的許姓男子和一名44歲泰國男子，警方初步調查得知，這批大麻是經由寮國進入泰國，準備運往澳洲，相關案情正由泰國警方調查。

中華民國駐泰國代表處接獲通知後，已經派員協助調查。警方將聯合擴大偵辦，追查幕後的販毒集團。1050905

(中央社)