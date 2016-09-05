習近平會安倍釋善意 籲擱妨礙關係課題

我要評比

新華社報導，中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三今天在杭州舉行會談，這是兩人一年多來首次會談，習近平向安倍釋出善意，但是告訴安倍：日本在南海問題應該「謹言慎行」。

這兩個亞洲大國為領土爭執和歷史仇恨一直不睦，但是新華社報導，習近平表示，兩國應將妨礙他們關係的問題擺一邊，回歸正常發展。

共同社報導，安倍在會談中說：「希望從戰略互惠關係的觀點出發，在管控困難課題的同時，構築穩定的友好關係。」

法新社報導，這項在20國集團（G20）峰會外舉行的會談，和兩位領袖2014年在亞太經濟合作會議（APEC）北京峰會外舉行的會談恰成強烈對比，當時兩人都難以掩飾對彼此的厭惡。1050905

(中央社)