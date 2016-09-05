安習會同意努力改善日中關係 早日建立海空緊急聯絡機制
日本首相安倍晉三5日在杭州召開的G20高峰會閉幕後，與中國國家主席習近平在西湖國賓館舉行會談，雙方同意將努力改善日中關係，加強各種領域和層級的對話交流，建立緊急聯絡機制，以避免海上、空中發生突發衝突。
習近平在致詞時表示，「一定要努力地讓中日關係早一天回到正常的軌道」。安倍則表示，「日中之間有不少困難的問題和課題，希望能站在『戰略互惠關係』的想法上，從大局的觀點來增進雙贏的合作與交流，建立穩定的友好關係。」
安倍在會談結束後的記者會上強調，「我們承諾將深化互相的理解和信賴」。針對中國在東海活動頻繁之議題則強調，「已將日本的立場和我個人的想法率直且明確地向習主席轉達。南海問題能根據國際法，以和平、外交的方式解決是很重要的」、「應通過對話和協商，謀求東海情勢的穩定，使東海成為和平、互助、友好之海」。
安倍表示，雙方同意今後將在各種領域進行各種層級的對話，「為避免海上或空中的突發衝突，將早日建立可在緊急時取得聯繫的聯絡機制，今後也將加速進行（兩國）防衛當局之間的海空聯絡機制的磋商。」
有關G20高峰會的成果，安倍表示，最大的主題是世界經濟，在財政、金融政策之外，也致力討論了以中國為首的新興國家有關設備過剩等結構問題。
(中時)
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