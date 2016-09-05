台北市警局人事調整 28中高階警官異動

我要評比

台北市警察局因應部分退休、外調職缺，基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，並依適才適所、專才專用、品操能力、業務需要、職務歷練等原則，調整督察、專員、少年警察隊隊長、副分局長、副大隊長等職務計28人，職務異動統一於本月8日離到職。

異動名單如下：督察室督察李權哲、劉炯炫，保安科專員陳明志，督察室專員蔡寶嬌，秘書室專員吳銘哲，少年隊長蔡金郎，刑大副大隊長蔡金龍。

大安副分局長程紹頤、黃國珍，萬華副分局長王清海、李清德，士林副分局長鄭守彬，南港副分局長葉金順，松山副分局長陳炯志，內湖副分局長邱幼媚，中山副分局長劉珩，信義副分局長黃志成，文山二副分局長袁興華，大同副分局長楊蕭錫、王正廷，文山一副分局長陳少旭，中正二副分局長林玉治、北投副分局長王芳美，交通大隊副大隊長蘇裕展。

公關室專員周紓蘭，民防管制中心專員侯江全，主任秘書室專員劉玉豔，犯防科專員王慶星。

(中時)