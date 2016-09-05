沉迷牛郎店敗光母千萬遺產還負債 星二代淪拍AV原因曝光

坂口杏里被爆將轉行當AV女優，全因她花光母千萬遺產，還因沉迷牛郎店負債百萬所致。（圖／取材自週刊女性、坂口杏里Twitter）

已逝日本女星坂口良子25歲愛女坂口杏里追隨其腳步進入演藝圈，出道8年卻始終沒有闖出成績，僅靠八卦新聞搏版面，今日遭日媒爆料將轉行當AV女優，消息傳出讓粉絲非常錯愕，而她之所以淪到拍成人片，有傳指出是因為她不僅將母親留下千萬遺產敗光，還負債至少500萬日圓（約151萬新台幣），為了還債只好另謀出路。

坂口杏里是已逝女星坂口良子愛女。（圖／取材自週刊女性）

日媒今日爆出坂口杏里早已離開所屬事務所，轉投向AV公司MUTEKI的懷抱，不僅刪除原本的官方IG帳號，AV處女作也將在秋天推出，似乎正式轉行成為AV女優，不少粉絲相當不諒解，甚至直言坂口良子在天之靈一定會很生氣，只是坂口杏里不得不這樣做的理由也隨之曝光。

據《週刊女性》報導，坂口良子過世時曾留下千萬遺產，卻都被坂口杏里花個精光，此外，她在和光頭諧星男友小峠英二分手後，開始沉迷於牛郎店，過度開銷使她反倒欠下至少500萬日圓，轉拍AV對演藝事業未見起色的坂口杏里來說，是另一條快速賺錢還債的道路，雖然身為新人的她價碼不高，僅有2000萬日圓（約606萬新台幣），但她依然得接受，而母親再婚對象、專業高爾夫球手繼父尾崎建夫則表示2人已經沒再連絡，對於坂口杏里接拍AV完全不知情。

(中時電子報)