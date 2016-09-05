天后芭芭拉史翠珊再出輯 休傑克曼、安海瑟薇助陣

安海瑟薇挺著孕肚開心獻唱。（圖／Sony提供）

飾演《厲陰宅》系列男主角的派翠克威爾森（左）也受邀與芭芭拉史翠珊合唱。（圖／Sony提供）

唯一橫跨六個年代都在告示牌專輯榜稱后的芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）的最新專輯《世紀安可：好萊塢群星對唱百老匯經典》繼英國金榜寫下第七張冠軍專輯後，在剛揭曉的告示牌專輯榜再以近15萬張銷售風光締造個人第11張冠軍專輯。

這張專輯更特別的是請來眾多好萊塢巨星對唱，包含傑米福克斯（Jamie Foxx）以及電影《原力覺醒》女主角黛西蕾德莉（Daisy Ridley）、《熊麻吉》編導喜劇男星賽斯麥克法蘭（Seth MacFarlane）等人，芭芭拉第一位邀請的是「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），群星收到芭芭拉的邀約都感到無法置信；休傑克曼的老婆和奧斯卡影帝傑米福克斯的媽媽都是芭芭拉鐵粉，安海瑟薇（Anne Hathaway）錄音當時更是挺著大肚子獻聲。

芭芭拉以該張專輯保持告示牌專輯女歌手第一名的紀錄外，《世紀安可》也讓芭芭拉的冠軍專輯數目和「工人皇帝」布魯斯史賓斯汀同列史上第三，僅次於披頭四與傑斯，74歲的芭芭拉同時也刷新自己「冠軍排行跨距」，從1964年10月首張冠軍專輯《People》迄今歷經51年10個月，芭芭拉仍在競爭激烈的歌壇稱霸排行。

(中時)