中央挖角，林佳龍：台中經驗力量延伸

我要評比

市府地方稅務局長吳蓮英（左一）、教育局副局長邱乾國（右起）、衛生局副局長蔡淑鳳3人榮升中央，市長林佳龍（左二）5日在市政會議頒發感謝狀。（盧金足攝）

台中市前副市長潘文忠等5名官員都被中央挖角，市長林佳龍今天（5日）表示，台中經驗帶到中央部會，是力量的延伸；他也對「親子天下」公布2016縣市教育力調查結果，台中市勇奪第1名，肯定龍團隊表現，還透露日前到中央開會時，「連台南市長賴清德都問我，台中市怎麼做到！」

地方稅務局長吳蓮英、教育局副局長邱乾國、衛生局副局長蔡淑鳳分別榮升財政部、教育部及衛生福利部服務，這是繼潘文忠、前市府顧問方昇茂之後，官員再被延攬到中央，林佳龍特別在市政會議頒發感謝狀肯定，盼未來能協助中央與地方合作。

地方稅務局長吳蓮英將於6日調至財政部賦稅署擔任副署長；市府教育局副局長邱乾國將榮任教育部國民及學前教育署長；衛生局副局長蔡淑鳳則已於2日榮任衛生福利部護理及健康照護司司長。

林佳龍強調，市府致力推動教育改革，期能讓每個孩子適性發展，而不是變成「一個模子」或壓抑潛在天賦；而縮短城鄉差距、發展實驗教育、國立高中職改市立、托育一條龍、老舊校舍改建等政策，皆是以人本思考，期望教育局副局長邱乾國榮升教育部新職後，能將這些價值觀發揚光大。

林佳龍稱讚吳蓮英擔任地方稅務局長迄今表現專業，除落實稅收稽徵外，對稅收的估計也相當「神準」，對於台中市建設貢獻良多，相信榮升後能表現優異。

林佳龍也肯定蔡淑鳳學經歷相當豐富；台灣近幾年相當關心長期照護、老人醫學等政策，期許蔡副局長至衛服部服務後，能傳承台中市托老一條龍、七二一等政策經驗。

蔡淑鳳感謝林佳龍及衛生局長徐永年的支持指導，未來將全力以赴，帶領照護司成為「解決問題」的公共平台。

(中時)