中市社福團體 賣月餅搶商機

藝人胡瓜義務當十方啟能中心月餅大使，為中秋月餅增加「賣」點。（圖／十方啟能中心提供）

中秋節應景的月餅，近幾年來成為社福團體開發財源重要「賣」點！伊甸、瑪利亞、立達啟能訓練中心等社福團體都設有烘焙坊，和市面上大飯店和糕餅店推出的月餅相比，「公益月餅」市場也很競爭，為製造話題，十方啟能中心還情商藝人胡瓜義務當月餅大使，希望藉「瓜哥」魅力增加銷量。

月餅種類繁多，容量、價格不一，各家爭搶市場大餅，瑪利亞社會福利基金會月餅總量1萬3000盒，以往此時訂單約7成，今年可能競爭者過多，加上景氣欠佳，訂單僅5成，月餅義賣所得將設立庇護青年烘焙實習商店建構基金，盼號召更多人買月餅做愛心。

慢飛家族的台中立達啟能訓練中心，成立「慢兔兔」品牌，從最開始20盒月餅到今年7000盒目標，「慢兔兔月餅禮盒」獲很多公司行號和教友肯定，增加慢飛青年工作機會，也是重要收入來源之一。

(中時)