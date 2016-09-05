香港人民幣支付日均達7000億 國際化進程仍樂觀

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證券時報網5日報導，針對有媒體報導稱，香港的人民幣存款規模正在減少，香港金管局總裁陳德霖5日回應表示，這主要是受到人民幣貶值的市場預期所影響，但他強調香港的離岸人民幣市場規模，仍然很大，並指出，現在日均支付規模達7000億元。

另外，加上深港通的開通，有助於增加境外使用人民幣的管道，陳德霖認為，這些都將有助於人民幣離岸業務的發展，並表示對人民幣國際化進程仍感到樂觀。

(工商)