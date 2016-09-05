推全球貿易 IMF：G20決心對抗民粹反彈
國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德今天表示，20國集團（G20）領袖決心要對抗反對全球貿易的「民粹反彈」，凸顯貿易帶來的好處，包括協助數百萬人脫貧。
拉加德（Christine Lagarde）說，自由貿易的好處在提高生產力方面，給予人民更多選擇，協助他們脫貧，然而正被龐大的反對聲浪壓過。
她在中國大陸舉行的高峰會後說：「與會人士決議，好好指出貿易的好處，以回應反對全球化的簡單的民粹反彈。」
「例如，中國成功讓7億人脫離貧窮，形成中產階級。而那些故事並不在我們現在的敘事當中。」
針對越來越多人認為，許多人被拋在後頭，沒有受惠，拉加德說，全球化「必須造福所有人，而非少數人」。1050905
(中央社)
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