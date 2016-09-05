周董演唱會 粉絲指音響差要承辦方退款

我要評比

周杰倫在新加坡舉行「地表最強」演唱會，有部分粉絲投訴現場音響差，要求演唱會承辦單位多媒體娛樂對受影響觀眾退款，也要國家體育館回覆說明原因。

周杰倫所屬經紀公司杰威爾音樂今晚回應說，由於新加坡演唱會場館構造，以大型演唱會來說，音響的確不好處理。這次演唱會已特別更改舞台方向，演出前也不斷在觀眾席各區域測試，包括最高角度，音響都沒有問題。

杰威爾音樂說，如有歌迷仍不滿意，他們還是會虛心檢討再加強。

「地表最強」2016周杰倫世界巡迴演唱會，9月3日在新加坡登場，由於周杰倫的超人氣，吸引超多粉絲買票聆聽周杰倫的精彩表演。

根據新加坡聯合早報報導，周杰倫兩年前演唱會的音響效果差強人意，但周董團隊這次吸取教訓，重新設計舞台方向，音響效果不錯。

不過，新加坡新傳媒8頻道新聞今晚引述部分粉絲投訴內容，認為全場從頭到尾只有聽到強勁的貝斯聲，及模糊的聲音，這些粉絲透過網路請願要求退款。

粉絲投訴內容說，觀眾如沒有對著音箱或舞台方向，整場演唱會只能聽到模糊的聲音和強勁的貝斯聲，另也沒有辦法清楚聽到周杰倫到底在唱些什麼歌曲或講什麼話。

投訴內容甚至稱，連農曆7月歌台（getai）的音響水準都還比較好，認為消費者不能沉默以對。

這次周杰倫到新加坡舉行演唱會，受到大批粉絲歡迎，聯合早報也形容周杰倫帶4萬觀眾上天下海，以巨型LED燈螢幕大玩視覺科技，時而漫遊太空，時而潛入海底，呈現地表最強的舞台效果。1050905

(中央社)