G20閉幕 陸宣布建立全球稅收研究中心

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中國大陸國家主席習近平今天在20國集團（G20）杭州峰會閉幕記者會上宣布，G20決定深化國際稅收合作，中國大陸將建立全球稅收研究中心，做出貢獻。

G20杭州峰會下午閉幕後，習近平以主席國身分向中外記者介紹峰會成果和會議情況。

習近平宣布，G20決定深化國際稅收合作，加大打擊逃避稅的行為力度，支持發展中國家稅收能力的建設，通過稅收促進全球投資和經濟增長。

習近平接著宣布，中國大陸將建立全球稅收研究中心，做出自身貢獻。

習近平說，今年在反腐敗領域，追逃、追贓取得突破性進展，已制訂追逃追贓的高級原則，在陸設立反腐敗追逃追贓研究中心，制訂了20國集團2017至2018年反腐敗行動計畫，成功打造「原則、機制、行動」三位一體的國際反腐敗格局，讓腐敗分子在G20、甚至在全球更大範圍內無處藏身、無所遁形。

習近平說明G20杭州峰會的5個成果。一、決心為世界經濟指明方向、規劃路徑。二、決心創新成長方式，為世界經濟注入新動力。事實顯示，單純依靠財政和貨幣政策的老路走不通。會議一致通過G20創新成長藍圖。

三、決心完善全球經濟金融治理，提高世界經濟抗風險能力。四、決心重振國際貿易和投資兩大引擎，構建世界開放型經濟。一致同意加強G20的貿易和投資機制建設，共同制訂G20全球貿易增長戰略。

五、決心推動包容和聯動式發展，讓G20合作成果惠及全球。1050905

(中央社)