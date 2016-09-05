G20閉幕 陸宣布建立全球稅收研究中心
中國大陸國家主席習近平今天在20國集團（G20）杭州峰會閉幕記者會上宣布，G20決定深化國際稅收合作，中國大陸將建立全球稅收研究中心，做出貢獻。
G20杭州峰會下午閉幕後，習近平以主席國身分向中外記者介紹峰會成果和會議情況。
習近平宣布，G20決定深化國際稅收合作，加大打擊逃避稅的行為力度，支持發展中國家稅收能力的建設，通過稅收促進全球投資和經濟增長。
習近平接著宣布，中國大陸將建立全球稅收研究中心，做出自身貢獻。
習近平說，今年在反腐敗領域，追逃、追贓取得突破性進展，已制訂追逃追贓的高級原則，在陸設立反腐敗追逃追贓研究中心，制訂了20國集團2017至2018年反腐敗行動計畫，成功打造「原則、機制、行動」三位一體的國際反腐敗格局，讓腐敗分子在G20、甚至在全球更大範圍內無處藏身、無所遁形。
習近平說明G20杭州峰會的5個成果。一、決心為世界經濟指明方向、規劃路徑。二、決心創新成長方式，為世界經濟注入新動力。事實顯示，單純依靠財政和貨幣政策的老路走不通。會議一致通過G20創新成長藍圖。
三、決心完善全球經濟金融治理，提高世界經濟抗風險能力。四、決心重振國際貿易和投資兩大引擎，構建世界開放型經濟。一致同意加強G20的貿易和投資機制建設，共同制訂G20全球貿易增長戰略。
五、決心推動包容和聯動式發展，讓G20合作成果惠及全球。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。