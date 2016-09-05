與習近平高峰會 安倍：內容豐富
趁參加在中國大陸杭州舉行的20國集團（G20）高峰會期間，日本首相安倍晉三今晚與中國大陸國家主席習近平舉行高峰會談，安倍在會後記者會上表示，會談內容相當豐富。
今晚是安倍與習近平第3度舉行高峰會談。會後，安倍召開記者會說明會談內容。
安倍首先談到北韓今天發射3枚彈道飛彈、全落在日本專屬海域是空前的行為，對於北韓在中國大陸主辦G20峰會期間發射飛彈的暴衝舉止，日本堅決抗議，並將與美國、南韓密切聯繫會商。
有關中國大陸在南海、東海的活動趨於活絡的問題，安倍表示，他在與習近平舉行高峰會談時，率直且明確地告訴習近平有關日本的立場與他個人的想法。安倍說，處理南海問題要根據國際法，以和平的、外交的方式解決。
安倍指出，日本政府認為中國大陸的海警船等公務船頻頻靠近釣魚台，「日本領海遭入侵」，希望中國大陸能自我克制，並呼籲中方早日與日本制訂避免發生偶發性衝突的聯絡機制。
安倍在記者會說，他與習近平對於兩國應早日協商以啟動海空聯絡機制一事達成協議。安倍認為應讓東海成為和平、合作、友好之海。
安倍說，雖然他與習近平會談的時間不長，但內容相當豐富，光是兩人都同意早日協商以啟動海空聯絡機制一事，就具有意義。
日媒報導，安倍今天與習近平會談一開始表示，日本與中國大陸之間存在不少困難的問題和課題，但基於戰略互惠關係的想法，要好好從大局觀點來推動雙贏的合作與交流，以建立安定友好的關係。
日媒報導又說，習近平在這場高峰會談一開始表示，中日關係有時受到複雜的要素妨礙，脆弱的一面會凸顯出來。兩國應該努力早日回到正常發展的軌道上。
安倍與習近平今晚舉行的高峰會談大約談了30分鐘。上次兩人舉行高峰會談是在去年4月。1050905
(中央社)
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