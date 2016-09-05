顏正國超man 抱著女人挨打數百下
「好小子」顏正國近年在大銀幕上的「兄弟」形象深植人心，被手遊商看中擔任幫派類型遊戲代言人，寫得一手好字的他還主動為遊戲題字。拍攝廣告時，有一幕是顏正國在其他幫派前挺身抱住保護女孩，為了畫面效果，顏正國跟導演表示直接將木椅打在他身上以求真實，但因木椅要打斷實屬不易，為了這個畫面拍攝，抱著女主角２小時苦挨數百下，打到肩頭上出現瘀青，他還開玩笑說：「其實我有私底下偷偷包大紅包給導演啦！這樣才可以抱女主角抱久一點。」
顏正國自己不玩手遊，也已「金盆洗手」很久，此次代言是想傳達兄弟之間的正義感，希望透過電影和代言扭轉大眾對「兄弟」的負面印象，據傳他在新片《角頭2》可能不會演出，而是晉升導演工作，因此近日正忙於該片前置作業。
廣告的拍攝有大批兄弟集結、談判打鬥等情節畫面，大批群體演員穿上黑衣參與拍攝，現場還一度引來附近居民誤會報警關切。而對拍攝兄弟情節畫面因為顏正國有相關電影的演出經驗因此都相當熟悉，但當中有加入官將首的拍攝畫面，因為造型、演出等都相當要求精細，因此花了10多個小時拍攝。
顏正國還為代言首次嘗試古裝造型，化身行俠仗義的大俠，他直呼很開心也覺得相當新鮮有趣，並表示一直以時裝扮相面對觀眾，這次難得有古裝扮相覺得很不錯，希望將來有機會演出古裝武打的戲劇。
(中時)
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