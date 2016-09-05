因為有你 展望會孩子勇敢追尋夢想
新學期開始，許多青年學子都將邁向下一個階段，但台灣世界展望會所關懷的5萬名國內兒童來說，除了迎接開學的喜悅之外，也面臨無法順利繳交各項學雜費和學用品的困境，環境雖然困苦，仍有許多兒童仍在困境中發光發熱，發揮自己的潛能與天賦，努力學習。
今年榮獲總統教育獎年僅11歲的小睿、考取台北教育大學公費生的大一新鮮人小芳、透過體育專長在亞青盃划船項目屢創佳績的小晴或是自立後回到部落服務的阿輝，都因國內捐款人的關懷讓身處困境的兒童能夠安心就學，勇於追夢發揮潛能與天賦。
台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞表示，台灣世界展望會關懷國內近5萬名兒童，其中，中投地區共幫助9450名兒童，透過教育，兒童擁有改變生命、翻轉自己與家庭未來的機會與動力。
榮獲2016總統教育獎年僅11歲的小睿(化名)，父親因罹患下咽癌第三期，雖持續治療但日常起居仍需母親與家人照顧，也因為如此，家中經濟陷入困境，在3年前台灣世界展望會透過助學金、醫療及特況家庭補助以及物資發放等，減輕母親與家人肩上重擔，讓小睿與妹妹能夠穩定就學。
小睿不負家人與資助人期望，在課業成績及體育表現都有極佳的表現，在家中更是母親的小幫手以及妹妹的小老師。
他感謝資助人一路地陪伴，默默的關心跟支持，小睿說，自己未來的夢想是成為一名體育老師，努力朝著夢想前進，有著排灣族血統的他期許自己就像太陽一樣用積極正面的態度為家人及學校同學帶來溫暖。
「用行動幫助國內兒童，陪伴他們突破不可能！」台灣世界展望會透過「助學行動」關懷國內5萬名兒童，每學期為弱勢學童提供助學金，舒緩家庭在孩子學習費用的經濟壓力。
(中時)
關鍵字：台灣世界展望會
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