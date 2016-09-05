北檢偵辦樂陞案 日籍負責人6月已離台

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百尺竿頭收購樂陞案破局疑涉不法，台北地檢署2日分案偵辦，但檢方今天表示，百尺竿頭日籍負責人（木堅）埜由昭6月16日已離開台灣，全案持續追查中。

日商百尺竿頭擬以新台幣48.6億元收購樂陞股權案，8月31日確定破局，創下台股首宗公開收購惡意違約案例。金管會日前表示，百尺竿頭公開收購惡意違約已成事實，惡意違約可能涉及證券詐欺，這屬於刑事責任。

金管會已於2日下午赴北檢提告，案由是證券交易法第20條的詐欺罪，北檢立即分案。但檢方今天指出，（木堅）埜由昭6月16日已離開台灣，且之後也未來台過，全案仍持續追查中。1050905

(中央社)