菲血腥掃毒挨批 杜特蒂怒譙歐巴馬
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天飆罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」，矢言兩人在寮國會面時，不會讓歐巴馬在人權議題上對他說教。
英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，言辭尖銳的杜特蒂對歐巴馬可能對菲國掃毒行動提出質疑的警告大感不滿，杜特蒂發動反毒戰爭，兩個多月來已奪走超過2400條人命。
杜特蒂飛往寮國出席高峰會前召開記者會說：「你務必表現出尊重，別只是拋出問題和聲明。婊子養的，我會在論壇上咒罵你。」
杜特蒂說：「如果你那樣對我，我們就會像豬在泥濘中打滾一樣。」
杜特蒂明天下午預計將在寮國首都永珍舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會場邊，與歐巴馬舉行雙邊會談。
杜特蒂承諾發動史無前例、恐導致數以萬計嫌犯喪命的毒品戰爭，而在5月贏得菲國總統大選。
昨天公布的官方數據顯示，自杜特蒂6月30日走馬上任以來，已有超過2400人在警方掃毒行動或民間私刑中喪命。（譯者：中央社劉文瑜）1050905
(中央社)
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