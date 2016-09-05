勞發署中彰投分署樂遊PLAY好多元 做公益玩中彰投

勞動力發展署中彰投分署與「食尚玩家」合作推出「樂遊PLAY好多元」專輯特刊，介紹由「多元就業開發方案」輔導的中彰投區29家產業，整合出在地特色的旅遊導覽，讓您的中秋連假吃到純淨的蔬果，看到傳統文化風貌，體驗新奇有趣的遊程，開心帶回特色伴手禮。

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉表示，「多元就業開發方案」主要目的在協助弱勢的失業族群重回職場，紓解弱勢朋友的經濟壓力和危機。

在推廣政策的14年間，中彰投分署與眾多民間團體合作發展地方特色觀光、協助開發獨特產品、保存傳統文化，鼓勵友善土地，逐漸在各個鄉鎮開花結果。

「樂遊PLAY好多元」專刊收錄好吃、好玩、伴手禮三大主題，伴手禮類別的肯納兒烘培坊是接納自閉症孩子的庇護工場，培養自閉症或其他身心障礙孩子獨立，自主生活的能力，所有在肯納兒烘培坊工作的孩子都有勞健保與固定薪水，學習烘培、包裝跟與人群互動的技巧，讓家長放心。

肯納兒烘培坊的產品不馬虎，每週三、五、六的下午有新鮮麵包出爐、酥脆的手工餅乾更是大受歡迎，以中秋節最供不應求的鳳梨酥來說，內餡是採用金鑽鳳梨與麥芽糖熬製8小時而成，味道酸甜可口，絕對不含防腐劑等添加物，讓您吃得安心又健康，只要願意走進烘培坊，都是幫助肯納兒往前邁進的動力。

(中時)