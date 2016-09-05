馬哈地和安華握手泯恩仇 轟動大馬
曾經勢不兩立的前馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）和他的前副手安華（Anwar Ibrahim）今天握手，一笑泯恩仇，這原本令人難以想像的場面凸顯大馬政局的變化莫測。
根據法新社和malaymailonline網站報導，馬哈地現身法庭，在安華身旁表態支持，兩人微笑握手的畫面在社群網站上瘋傳。安華去年再度遭大馬現任政府，以備受爭議的雞姦罪名定罪服刑。馬哈地在1998年曾利用相同的罪名對付安華。
兩人短暫會面，握手言歡的畫面，在社群網站上瘋傳，凸顯大馬當前政治情勢的改變，不滿醜聞纏身現任首相納吉（Najib Razak）的反對勢力，已經造成政治結盟的變化。
曾任大馬首相22年的馬哈地帶頭高呼推翻納吉，呼籲納吉面對司法。馬哈地在2003年卸任首相一職。
深具個人魅力的安華曾任馬哈地副手，1998年因為和馬哈地在政治上出現歧見而被開除，至今餘波盪漾。
馬哈迪低調面對兩人18年來首次見面，僅說自己只是現身力挺安華反對最新的安全法。
馬哈地在被記者問到兩人是否握手言和時，輕笑說：「我不知道是不是朋友，但我知道我和他說了話。」
大馬獨立民調專家伊布拉欣（Ibrahim Suffian）表示，「這一握是大事」，代表「馬哈地已經回到原位」。
他指出，反對黨最根本的問題就是馬哈地和安華不和，「兩人握手代表他們的利益已有交會」。1050905
(中央社)
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