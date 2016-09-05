談人力與專法 消防署長陳文龍：新加坡勤1休2制度最好

消防署署長陳文龍7月16日新上任，對於未來消防相關政策與目標，他表示基本上會在原有政策下持續推動，但會因應社會發展需求，強化精進重點工作。（蘇俞璇翻攝）

「今日公祭，明日忘記」去年1月，桃園新屋保齡球館大火奪走6名消防員寶貴性命，也燒出了消防指揮系統與人力嚴重不足的問題，至今，消防改革做到了哪些努力？

消防署署長陳文龍7月16日新上任，對於未來消防相關政策與目標，他表示基本上會在原有政策下持續推動，但會因應社會發展需求，強化精進重點工作。另外，對於社會關注的消防人員人力短缺問題，陳文龍則說，消防人員從招生到訓練完成需要3至5年的時間，現階段的缺額預計會在明年補齊。

陳文龍進一步說明，消防人力採「教、考、用」和「考、訓、用」雙軌政策培育，主要人力來源為中央警察大學、台灣警察專科學校，及特種考試，從招生到訓練需要3至5年，也因此規畫的人力需求都是在3至5年前就提出，每個縣市也都有各自分配的名額，臨時需要加的都不可能。

「人力不足永遠是消防機關要努力的課題。」陳文龍坦言，目前是用勤務去克服，也就是壓榨消防人員的工作時間去彌補人力短缺。他以現行消防人員出勤制度說明，採勤2休1制度的縣市最慘，雖然有額外加給津貼，但整體將消防人員的勤務時間拉得很長。

陳文龍認為，若能仿照新加坡的勤1休2制度，上1天24小時班、休息2天，對消防人員是最好的。但若要改變制度，勢必增加人力，這之間多出的成本又難以負荷。

以長遠整體發展來說，許多問題來自消防人員沒有專法，目前消防人員適用《警察人員人事條例》及《公務人員任用法》的任用制度。歷年來，行政院、考試院及立法委員提案，都有在討論消防人事制度，陳文龍也認為消防人員應該自己要訂條例，消防署正委託「台灣競爭力論壇」規劃，報告書預計今年底出爐。

陳文龍透露，現階段討論以不干涉地方縣市長人事權為原則，其他部分會以消防人員的福利出發，在現行消防機關組織、指揮監督、權責、人員進用、任免、遷調、考核、訓練、待遇、權益保障制度，及與災害防救體系的關係等面向進行探討與評估，期能建置完善的消防人員人事條例。

(中時)