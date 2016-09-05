退役翁獨居廢工廠 板橋郵局中秋送暖

新北市板橋郵局局長藍淑貞今日率同外勤郵務同仁，及新店區寶福里長林清和，探訪1名住在新店區寶橋路工廠內的84歲吉恩文老先生。（蘇俞璇攝）

板橋郵局杜姓稽查員平日也會利用空閒時間來找吉老先生，順手帶個便當，和他一起吃飯話家常。（蘇俞璇攝）

為關懷孤苦失依老人，照護弱勢獨居長輩，新北市板橋郵局本著「老吾老以及人之老」的精神，由局長藍淑貞今日上午率同外勤郵務同仁，及新店區寶福里長林清和，探訪1名住在新店區寶橋路工廠內的84歲吉恩文老先生，除致贈食品及生活用品外，並與長輩閒話家常，在中秋前夕送上溫暖的祝福。

老鄉在對岸四川的吉老先生一生顛沛流離、離鄉背井，14歲就投入軍旅生活，後隨國民政府來台，1969年退伍後在退輔會的台北鐵工廠工作。接著退休的20多個年頭，吉恩文一個人住在鐵工廠的廢棄廠房，把康樂室布置成家的樣子，撞球桌上堆滿了家當，一張木桌和幾把椅子就是客廳，每個月靠退輔會1萬餘元的退休金生活，起居尚能自理。

肚子餓了就慢慢從2樓走到1樓，再走過混凝土工廠的泥濘石頭地到街上買東西吃。偶爾，有遊民來向他借住幾晚，有時朋友來訪，吉恩文就煮點東西、泡個茶，自顧自地說話。年紀大了、耳朵不靈光了，別人跟他問些什麼，他也只是說著自己的故事，帶著濃濃的口音，說著自己從小時候就當兵，在戰場如何衝鋒陷陣，談起那時獲得的勳章，他的眼裡還閃爍著驕傲。

然而，前段時間尼伯特風災來襲，吉恩文走路不慎摔倒、右手骨折，所幸醫治後尚無大礙，寶福里長林清和也承諾會盡快修復外面道路，讓老人家出門更安全。此外，板橋郵局杜姓稽查員平日也會利用空閒時間來找吉老先生，順手帶個便當，和他一起吃飯話家常，「這樣的緣分也有10多年了。」杜姓稽查員笑說。

板橋郵局長藍淑貞表示，為落實獨居長輩關懷服務，板橋郵局另外特別準備94份秋節月餅、洗髮沐浴組合用品及攜帶式摺疊電扇，由投遞同仁於執行勤務時，慰問獨居長輩，祝福溫馨過秋節。

(中時)