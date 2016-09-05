殺學妹焚屍 學長判賠逾754萬

黃姓男大生姦殺學妹焚屍案，高雄地院依殺人等罪判處無期徒刑。民事部分，高雄地院審酌兩造經濟狀況及被告犯後態度，判黃男應賠償新台幣754萬多元。全案可上訴。

就讀台南某大學的黃男於去年3月姦殺學妹後，企圖以焚屍方式湮滅事證，將被害人遺體裝在垃圾袋中，再騎機車載往高雄柴山焚屍，被高雄市警方逮捕送辦。

高雄地方法院依殺人等罪判處黃男無期徒刑。被害人家屬提出民事求償2000多萬元，高雄地院審結，依兩造經濟狀況及被告犯後態度，判黃男應賠償754萬9200元。1050905

(中央社)