鎮壓無法紀暴力 菲進入全國緊急狀態
菲律賓總統府馬拉坎南宮今天宣布以無法紀暴力為依據，進入「全國緊急狀態」，總統將有權調動軍警鎮壓惡徒目無法紀的暴力行為。
菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）傍晚發布聲明，稱以「無法紀暴力」為依據而宣布的全國緊急狀態，「今天正式生效，直到總統取消為止。」
南部大城、也是菲律賓總統杜特蒂擔任市長多年的納卯市，2日深夜10時20分左右發生爆炸事件，造成至少14人死亡、71人受傷。杜特蒂在次日清晨4時許巡視爆炸地點時，宣布「全國進入無法紀暴力狀態（State of lawless violence）」。
杜特蒂今天下午啟程前往寮國出席東南亞國家協會領袖峰會之前，簽署了全國緊急狀態公告。
PCO副首長艾布蘭（Kristian Ablan）在聲明中說，在無法紀暴力狀態之下，總統可以根據憲法規定，以三軍統帥的身分調動軍隊，支援警察鎮壓所有形式的無法紀暴力行為，並防止這些行為擴散至菲國其他地區。
艾布蘭強調，這並非戒嚴，民眾仍然享有基本公民與政治權利，政府不會在無拘捕令的情況下抓人。
他補充說，「這只是軍警加強執勤保護大眾安全的狀態」。1050905
(中央社)
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