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圖集》再見，大義！義大犀牛要轉手了

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大義
中職史上最會搞笑的吉祥物「大義」，將隨義大犀牛轉手而走入歷史，美麗的啦啦隊嘛！看新東家了。（本報資料照／王錦河攝）
富邦
義大犀牛將由富邦集團接手，圖為甲組成棒富邦公牛時期的許基宏（現中信兄弟隊）。（本報資料照／陳怡誠攝）

義大犀牛在中華職棒存在四年後再次準備轉手，將由富邦集團接棒，未來有可能是「富邦公牛」或「富邦勇士」。中職史上最會搞笑的吉祥物「大義」，應該會跟著義大犀牛走入歷史！

這支球隊早在1993年即加盟中職，名為俊國熊，1995年底轉手給興農集團，先後更名為興農熊、興農牛；2012年底再轉售給義联集團，更名為義大犀牛，如今又要再換新東家了。

(圖片)

義大犀牛
義大球員準備接受再次轉手。（本報資料照／陳怡誠攝）
徐生明
已故「棒球魔術師」徐生明總教練，曾率義大犀牛登上2013年上半季冠軍寶座。（本報資料照／謝明祚攝）
曼尼
2013年上半季的「曼尼旋風」令人懷念！（本報資料照／謝明祚攝）
2013義大犀牛
義大犀牛隊在2013年球季澄清湖主場首戰前合影。（本報資料照／謝明祚攝）
興農牛二連霸
義大犀牛的前身興農牛隊，2005年締造總冠軍二連霸後，在台中市區展開的慶祝遊行。（本報資料照／蔡明德攝）
興農牛首度封王
2004年興農牛隊終於贏得隊史首座總冠軍。（本報資料照／謝明祚攝）
輿農牛楊天發
興農牛隊的精神領袖，球員口中的「阿公」（中）楊天發總裁。（本報資料照／鄭任南攝）
興農熊
興農牛的前身「興農熊」，只存在於1996年上半季。（本報資料照／吳恭銘攝）
俊國熊
興農牛隊的前身俊國熊隊，二排中為俊國建設老闆「白毛」陳一平。（本報資料照／吳恭銘攝）
俊國熊隊
1993年中華職棒的「新朋友」之一：台中俊國熊隊。（本報資料照／陳俊佑攝）
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關鍵字：義大犀牛興農牛興農熊
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