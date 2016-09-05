柯雅馨打翻熱湯燙傷下半身 水泡全破痛到無法下床

柯雅馨（左）和黃美珍因在同個教會結為好友。（圖／取材自柯雅馨、黃美珍臉書）

女星柯雅馨以演員身分出道，曾和撞球選手、「漂亮寶貝」陳純甄大談女女戀，而後同年又爆發情變、她更因被疑詐財騙婚和對方撕破臉，消息傳出後震驚演藝圈。她今日驚傳在家煮湯時，不小心翻倒整鍋熱湯，導致下半身遭燙傷，緊急送醫檢查後仍痛到無法下床，必須靠打止痛針減緩疼痛，讓她在見到好友黃美珍探病時瞬間落淚。

黃美珍在臉書曝柯雅馨遭熱湯淋身，下半身遭燙傷傷勢嚴重。（圖／取材自黃美珍臉書）

黃美珍今日晚間在臉書發文，透露自己在得知好友燙傷時簡直嚇壞，表示柯雅馨目前傷勢嚴重，看見對方邊和她說話邊掉淚非常心疼，過去2人曾在八仙塵爆時去當志工，照顧、陪伴燒燙傷患者，「現在他自己發生這樣的事！卻很勇敢，也很正面，未來還有很漫長的時間需要陪伴跟修護，我們一起鼓勵小雅好嗎？」

而據《蘋果日報》報導，柯雅馨在受訪時還原事件經過，表示下午不小心將整鍋熱湯翻倒在身上，導致右半邊下半身屁股燙到腳踝、左半邊則是屁股燙到大腿，由於曾當過塵爆志工，所以對於換藥有一定程度的了解，當下給醫生檢查時並沒有很慌張，反而還能唱詩歌緩和比自己還緊張的媽媽心情，目前無法下床走動的的她，得靠定時施打止痛針、吃痛藥減緩疼痛，至於燙傷程度如何，則得等到明天醫生判定才知道。

(中時電子報)