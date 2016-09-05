柯雅馨打翻熱湯燙傷下半身 水泡全破痛到無法下床
女星柯雅馨以演員身分出道，曾和撞球選手、「漂亮寶貝」陳純甄大談女女戀，而後同年又爆發情變、她更因被疑詐財騙婚和對方撕破臉，消息傳出後震驚演藝圈。她今日驚傳在家煮湯時，不小心翻倒整鍋熱湯，導致下半身遭燙傷，緊急送醫檢查後仍痛到無法下床，必須靠打止痛針減緩疼痛，讓她在見到好友黃美珍探病時瞬間落淚。
黃美珍今日晚間在臉書發文，透露自己在得知好友燙傷時簡直嚇壞，表示柯雅馨目前傷勢嚴重，看見對方邊和她說話邊掉淚非常心疼，過去2人曾在八仙塵爆時去當志工，照顧、陪伴燒燙傷患者，「現在他自己發生這樣的事！卻很勇敢，也很正面，未來還有很漫長的時間需要陪伴跟修護，我們一起鼓勵小雅好嗎？」
而據《蘋果日報》報導，柯雅馨在受訪時還原事件經過，表示下午不小心將整鍋熱湯翻倒在身上，導致右半邊下半身屁股燙到腳踝、左半邊則是屁股燙到大腿，由於曾當過塵爆志工，所以對於換藥有一定程度的了解，當下給醫生檢查時並沒有很慌張，反而還能唱詩歌緩和比自己還緊張的媽媽心情，目前無法下床走動的的她，得靠定時施打止痛針、吃痛藥減緩疼痛，至於燙傷程度如何，則得等到明天醫生判定才知道。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。