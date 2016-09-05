習安會 陸籲日在南海問題謹言慎行

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中國大陸國家主席習近平與日本首相安倍晉三今晚在杭州舉行會談，習近平表示，雙方要管好老問題，防止新問題，減少「絆腳石」。並對安倍表示，日方在南海問題上要「謹言慎行」。

20國集團（G20）杭州峰會下午閉幕，習近平在向中外記者介紹峰會成果和會議情況後，接著「習安會」於晚間登場。

大陸官媒人民日報全媒體報導，習近平指出，中日互為重要近鄰，雙方關係長期健康穩定發展，符合雙方人民利益，也有利於地區和平穩定。當前，「中日關係仍然不時受到複雜因素干擾。雙方應該排除干擾，推動中日關係早日回到正常發展軌道」。

習近平表示，中方致力於改善發展中日關係的基本立場沒有改變。「兩國關係現在正處於爬坡過坎、不進則退的關鍵階段，雙方應該增強責任感和危機意識，努力擴大兩國關係積極面，抑制消極面，確保兩國關係穩定改善」。

習近平提出，要把握明年中日邦交正常化45周年、後年「中日和平友好條約」簽署40周年等重要契機，推動中日關係向前發展。

習近平表示，中日雙方應該恪守中日四個政治文件和2014年年底達成的四點原則共識，確保雙方關係的政治基礎不動搖。「兩國要管好老問題，防止新問題，減少『絆腳石』」。

習近平說，中日雙方應該根據四點原則共識精神，通過對話磋商加強溝通，妥善處理東海問題，共同維護東海和平穩定。「日方在南海問題上要謹言慎行，避免對中日關係改善造成干擾」。

據人民日報全媒體報導，安倍晉三表示，日方重視對陸關係，同意雙方是「搬不走的鄰居」。日方願努力同中方建立互信，希望按照日中達成的有關共識精神，努力改善兩國關係，並就相關問題同中方保持對話。日方希望推進同中方在金融、貿易、環保等領域合作。1050905

(中央社)