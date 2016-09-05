杜特蒂重砲轟歐巴馬 雙邊會談恐破局
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天口出惡言攻擊美國總統歐巴馬後，歐巴馬對兩人是否能按原定計畫會談表示懷疑。
美聯社報導，歐巴馬說，已聽聞杜特蒂的談話，並指示幕僚評估當前舉行面對面會談能否獲得成效。
歐巴馬在雙邊會談召開前夕開玩笑說，「他真是個活潑有趣的人」，還說，「我總希望確定我參與的會談是否能有實際成效」。
歐巴馬在杭州20國集團（G20）峰會結束時的記者會上說：「我指示我的幕僚團隊，與菲律賓官員進行對話，瞭解當前是否為展開建設性和具成果對話的時機。」他離開中國大陸後將前往寮國，出席東南亞國家協會高峰會，預定明天與杜特蒂會談。
杜特蒂稍早表示，在掃蕩非法販毒的行動結束前，還有許多人「將丟掉性命」。杜特蒂兩個多月前走馬上任以來，已有大約2400人在犯罪掃蕩聖戰中喪命，引發聯合國與美國關切。
歐巴馬說：「菲國人民顯然是我們最親近的朋友之一，菲律賓也是我們的盟國。但我總希望能確定我參與的會談是否富有實際成效，而我們也能有所收穫。」（譯者：中央社劉文瑜）1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。