杜特蒂重砲轟歐巴馬 雙邊會談恐破局

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天口出惡言攻擊美國總統歐巴馬後，歐巴馬對兩人是否能按原定計畫會談表示懷疑。

美聯社報導，歐巴馬說，已聽聞杜特蒂的談話，並指示幕僚評估當前舉行面對面會談能否獲得成效。

歐巴馬在雙邊會談召開前夕開玩笑說，「他真是個活潑有趣的人」，還說，「我總希望確定我參與的會談是否能有實際成效」。

歐巴馬在杭州20國集團（G20）峰會結束時的記者會上說：「我指示我的幕僚團隊，與菲律賓官員進行對話，瞭解當前是否為展開建設性和具成果對話的時機。」他離開中國大陸後將前往寮國，出席東南亞國家協會高峰會，預定明天與杜特蒂會談。

杜特蒂稍早表示，在掃蕩非法販毒的行動結束前，還有許多人「將丟掉性命」。杜特蒂兩個多月前走馬上任以來，已有大約2400人在犯罪掃蕩聖戰中喪命，引發聯合國與美國關切。

歐巴馬說：「菲國人民顯然是我們最親近的朋友之一，菲律賓也是我們的盟國。但我總希望能確定我參與的會談是否富有實際成效，而我們也能有所收穫。」（譯者：中央社劉文瑜）1050905

(中央社)