歐巴馬下機事件 陸外交部批美媒傲慢
美國總統歐巴馬3日抵達中國大陸杭州參加20國集團峰會時，雙方工作人員曾發生爭執。今天大陸外交部在評論此事時表示，相關報導不專業，「給人留下個別西方媒體傲慢和自以為是的印象」。
紐約時報報導，紐時記者當時準備拍攝歐巴馬下機，受到中方保安人員阻攔，於是白宮工作人員向一名中國安全人員提出抗議，中國安全人員大聲回應「這是在我們的國家」。
報導並說，歐巴馬隨後不尋常地從機腹門而非飛機前端走出，看到此景，美國國家安全顧問萊斯和副手從隔離帶下鑽過去，又被前述中方安全人員憤怒地攔住。萊斯事後對此表示，這樣的做法出人意料。
大陸外交部今天舉行例行記者會，被問及當時在機場中美雙方工作人員的一些狀況，發言人華春瑩說，有「個別媒體炒作」此事，在沒弄清楚事實的情況下，「就編造新聞且亂加猜測和聯想」。
她批評這樣的做法很不專業，只會給人留下個別西方媒體傲慢和自以為是的印象。
華春瑩引用歐巴馬的話表示，機場發生的小插曲不應被過分誇大，並重申大陸高度重視中美關係，大陸國家主席習近平和歐巴馬的會晤「成功和富有成果」。
華春瑩說，作為東道國，中方盡可能在確保現場採訪安全和秩序的情況下給媒體提供便利和服務，「到訪的代表團也應該尊重和服從東道國符合國際慣例的做法和安排」，她還說，這些是「基本禮貌」。1050905
(中央社)
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