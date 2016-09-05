法國promax 攜手p.star 推出聯名設計包款

由p.star品牌靈魂人物-王子親自操刀，與promax國際級設計團隊聯手創作，8月首度發表3款聯名設計包款。（圖／業者）

法國promax品牌攜手p.sta品牌，推出聯名設計後背包，堪稱是法國promax 今年秋冬的最新秘密武器！（圖／業者）

p.star品牌靈魂人物-王子與promax國際級設計團隊聯手創作3款聯名設計包款，今日搶先選在台中大遠百獨家亮相。（圖／曾麗芳）

法國promax品牌攜手p.sta品牌，推出聯名設計後背包，堪稱是法國promax 今年秋冬的最新秘密武器！由p.star品牌靈魂人物-王子（邱勝翊）親自操刀，與promax國際級設計團隊聯手創作，今年8月首度發表3款聯名設計包款，今（5）日搶先選在台中大遠百獨家亮相，成為法國工藝與台灣潮流設計的經典創作，一推出就吸引粉絲預約搶購。

promax公關主管表示，選用法國promax的經典暢銷款MODE帆船包，是p.star創辦人-王子的概念，特別青睞promax帆船包翻面設計的獨家專利，雙包面的創意概念符合了王子想要傳遞給粉絲們p.star設計的豐富多元性，可以是時尚的紳士風也能變身成為街頭摩登的潮流味，王子為雙品牌聯名設計的初步構想，在promax帆船包的創意DNA裡巧妙的融合呈現，一拍即合的默契成功促成了雙品牌的聯名合作。

promax2016年的Bomber Jacket飛行時尚概念，在今年的秋冬更加升級，材質選用飛行夾克的布材製作，延續春夏所推出Bomber Jacket標準色系，橘紅內裡搭配寶藍色的飛官形象，本季則以黑潮風格呈現秋冬飛行夾克神秘而英挺的中性時尚，讓今年的黑色系持續瘋狂。

Promax p.star聯名款的另一亮點，則是王子與promax設計團隊所共同創作的金屬拉鍊設計，取代了春夏款的扣具鑲嵌呈現翻面設計的雙印花圖騰，王子則選用以金屬鏈帶的縫製收邊，延伸Bomber Jacket的拉鍊設計，放棄雙面印花的設計概念，以單一元素-深黑色來作為基底，再以對比白色劃出如流星般利落的星標誌線條，簡潔有力卻又潮味十足，呈現p.star設計風格的單純而強烈的品牌特色。

法國promax是王子近期最欣賞的時尚包品牌，獨樹一格的設計風格與作工成為市場上後背包品牌的頂級，搭配promax強大的製作工藝團隊，成為購買後背包的首選，這也讓從不愛背包包的王子，破例開始嘗試背包包到處趴趴走的時尚生活，且啟動了p.star後背包的推出發表。

值得一提的是，法國promax選在9月開學季節，推出「法國promax 91環保日 攜手共響應」的行銷活動，以行動支持綠環保，推出舊包換新包活動，在整個九月份消費者攜帶自己的舊包（不限定是promax商品）至全省promax門市專櫃參加活動，將舊包交給promax銷售人員後，即可進行選購新系列、全商品，同時享有折抵600元的現金優惠，活動後將會由promax專業制包客服團隊篩選整理所有收集的舊包並且全數捐贈給社福團體，藉由包包的力量將環保議題擴散，號召所有人共襄盛舉「法國promax 91環保日 攜手共響應」活動。

(工商)