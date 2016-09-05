香港8月PMI指數回升 經營環境趨穩定

中新社 5日報導，香港民營企業的經營環境趨於穩定，8月份的日經香港採購經理指數（PMI）5日公佈，經調整季節性因素後，從7月份的47.2回升到49，連續18個月處於50以下的收縮水準，但跌幅輕微。

其中，8月份香港民營企業再度減產，不過縮減率溫和，並收窄至去年6月以來最低。減產幅度與新增工作量的跌幅相若，而內地新訂單亦只微幅下跌。而同期的採購品庫存則顯著增加，資料顯示，新接工作量減少是原因之一。採購活動的緊縮程度已經放緩，而相關資料也顯示企業僅以溫和幅度再度裁員，部分受訪企業指與生產需求減少有關。

(工商)