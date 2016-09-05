全球化毒藥或解藥 G20領袖走鋼索

聚集杭州召開高峰會的20國集團（G20）領袖，面對國內民粹風掀起反全球化的怒吼，辯稱只有更廣泛推行自由貿易，才是對治衰頹經濟的良方。

資深歐洲外交官在杭州峰會議場告訴法新社：「G20的感受是，如果我們不解決公平問題，如同我們所知，那將會危及全球治理。」

法新社報導，G20領袖企圖讓全球貿易呈現更為溫和的面貌，宣稱可帶來好處讓百萬計人民脫貧，但又承認有太多人遭棄置不顧。對佔全世界國內生產毛額85%、2/3全球人口的G20來說，這話讓人瞠目結舌。

充滿包容和平等的宣言與杭州幾乎空城的情況不搭調，北京政府拘押可能製造麻煩的人，並要求數百萬居民讓道給峰會代表團，讓他們得以直趨空蕩蕩的公路。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）描述需小心處理的作法，她呼籲讓體系更為公平，但也直言反對向內看的拉力，指「保護主義的作法會對成長踩煞車」。

她說：「打擊不平等是重要主題，要將成長和社會正義緊密連結」。

法國總統歐蘭德（Francois Hollande）說：「法國支持全球化，但唯有在有調控的情況，有原則、有標準，尤其在環境和社會方面。」1050905

(中央社)