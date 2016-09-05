G20反對保護主義 矢言處理鋼鐵產能過剩

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中國大陸國家主席習近平今天表示，20國集團（G20）領袖在杭州高峰會同意反對保護主義。G20領袖也矢言合力處理鋼鐵產能過剩，這個問題引發大陸與其他主要生產國關係緊張。

路透社報導，白宮發表聲明說，G20領袖在杭州峰會接受鋼鐵和其他工業產能過剩問題，是全球性問題，需要集體回應。

習近平主持峰會後在閉幕辭中表示：「我們同意繼續支持多邊貿易體制，重申反對保護主義承諾。期待在強勁的國際貿易和投資推動下，世界經濟將重新煥發活力。」

法新社報導，貿易更加自由化對幾個與會國家領袖構成兩難，他們必須與日益高漲的民粹主義，以及G20所代表的全球經濟秩序，不為一般人民服務的想法搏鬥。

由於沒有嚴重危機迫使與會領袖挑戰日益高漲的民粹情緒，採取貿易自由化等艱難的舉措，專家預期這次峰會不會有實質成果。

習近平未說明G20將採取那些具體措施，推動貿易自由化。

中國大陸本身被美國和歐洲聯盟指控一再違反貿易規則，限制外國進入其龐大的市場。

習近平表示，只靠財政和貨幣政策促進經濟成長難以收效。

他說：「我們決心創新增長方式，為世界經濟注入新動力。我們一致通過了『20國集團創新增長藍圖』，支持以科技創新為核心，帶動發展理念、體制機制、商業模式等全方位、多層次、寬領域創新，推動創新成果交流共享。」

習近平說：「我們共同制定『20國集團全球貿易增長戰略』和全球首個多邊投資規則框架『20國集團全球投資指導原則』。」但是他未說明細節。

20國集團涵蓋世界最大的已開發和新興經濟體。G20成員國的國內生產毛額（GDP）總和佔全球的85%，人口總和佔全球的2/3。1050905

(中央社)