給歐巴馬下馬威？陸批美媒傲慢

大陸外交部發言人華春瑩5日記者會。（圖／大陸外交部）

針對美國總統歐巴馬抵達杭州機場時，中美雙方發生了一些狀況。大陸外交部發言人華春瑩5日說，此為美國媒體炒作，該人留下西方媒體傲慢和自以為是的印象。

歐巴馬抵達杭州下機時，狀況包括「中方故意不準備紅地毯」，給歐巴馬下馬威。另外美媒報導， 美國記者準備拍攝歐巴馬下機，受到中方保安人員阻攔，引發白宮工作人員和中國安全人員爭執。

報導稱，美國國家安全顧問萊斯和副手都表示，中方做法出人意料。

華春瑩表示：我注意到這兩天有個別美國媒體炒作歐巴馬總統抵達杭州機場時雙方工作人員之間發生的小插曲，並且做了一些猜測和聯想。我覺得，個別媒體在事實都沒弄清楚的情況下，就編造新聞且亂加猜測和聯想，這種做法很不專業，只會給人留下個別西方媒體傲慢和自以為是的印象。

華春瑩表示，事實上，歐巴馬總統親自公開表示，迄今他在中國的訪問取得的成果是非常有效的，而且他認為在機場發生的小插曲不應該被過分誇大。

(中時電子報)