電解鋁將成中國去產能新重點

一財網5日報導，電解鋁產能過剩進入高層視野，已成為全球性問題。中美雙方在G20峰會期間達成共識，共同應對全球電解鋁產能過剩。

「中美元首杭州會晤中方成果清單」顯示，中美雙方意識到，由於全球經濟復甦緩慢，及市場需求低迷，電解鋁產能過剩增加，成為全球性問題，需要集體應對。中美雙方將共同努力，應對全球電解鋁產能過剩問題。美國歡迎中國推進以去產能為目標之一的供給側結構性改革。

雙方也認識到，政府或政府支持的機構提供的補貼和其他類型的支援可能導致市場扭曲和造成全球產能過剩問題，因此需要予以關注。中美雙方還承諾，將加強溝通與合作，致力於採取有效措施應對有關挑戰，以加強市場功能和鼓勵調整。

(工商)