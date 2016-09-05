南蘇丹暴力衝突橫行 女人入夜足不出戶

阿塔納席歐（Catherine Atanasyo）說：「我們女人，不敢在夜間出門，因為有可能遭到軍人強暴，但對男人而言，也沒比較樂觀，死亡等待著他們。」

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，為追求權力及財富慾望所驅使的部落暴力，引起肆虐南蘇丹西北部小鎮瓦烏（Wau）的暴力事件。如同其他2萬5000名瓦烏內外的民眾，阿塔納席歐2個月前躲入聯合國（UN）營地避難。

阿塔納席歐說：「我的房子就在附近，但因為有聯合國部隊在這，這裡比較安全。」她的周圍有無數個臨時住屋，這些住屋由竹桿及白色防水布所組成。

「你可以在白天出去，這是有可能的，我也是藉此才知道自己的房子被洗劫了，但是夜晚絕不可能出門，外面有太多危險。」

在這個骯髒營地的小巷間，類似的故事屢見不鮮。1名13歲女孩在上學途中遭到強暴，兄弟在戰鬥中遭到殺害，也有孩子一出生便失去父親。

南蘇丹與北方的蘇丹戰爭長達數十年，直到2011年南蘇丹才贏得獨立。

不過2年後又展開新的戰爭，來自丁卡族（Dinka）的總統和屬於敵對努埃爾族（Nuer）的前副手發生鬥爭，讓全新的南蘇丹大致以種族分線決裂，並陷入衝突，延伸出屠殺、強暴、對平民攻擊與使用童兵等事件。

自2013年12月起，已有數以萬計的人民遭到殺害，250萬人逃離家園，500萬人仰賴救濟食物生存，聯合國更表示當地糧食匱乏情況已達「前所未有」的程度。（譯者：中央社周莉芳）1050905

(中央社)