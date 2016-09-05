勞動部：安排資方與林錫耀會面遭拒

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工商團體表示正等候與行政院長林全碰面，協商一例一休及取消國定假等訴求。勞動部今天發新聞稿澄清，下午已經邀請工商團體7日與行政院副院長林錫耀會面，但遭工商團體婉拒。

勞動部今年7月26日舉行基本工資審議委員會，因勞基法一例一休尚未底定，資方7席基本工資審議代表全數缺席，基本工資審議會議決定將於8日再召開，但資方是否會出席仍是未知數。

原本表明堅決不出席的7大工商團體今天向媒體表示，這兩天正苦候林全出面協商，表示只要政府能兌現之前的勞資協商結果，就有轉圜空間。但勞動部表示，早先已向行政院請示，原本擬定7日安排林錫耀副院長與7大工商團體會晤，但遭到工商團體拒絕。

勞動部強調，勞動部今天下午已經向7大工商團體傳達會晤訊息，但工商團體卻婉拒與林錫耀會面，並非如報導所述，「資方苦候行政院林院長不果，導致基本工資審議委員會議陷入僵局」。1050905?

(中央社)