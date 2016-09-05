勞動部：安排資方與林錫耀會面遭拒
工商團體表示正等候與行政院長林全碰面，協商一例一休及取消國定假等訴求。勞動部今天發新聞稿澄清，下午已經邀請工商團體7日與行政院副院長林錫耀會面，但遭工商團體婉拒。
勞動部今年7月26日舉行基本工資審議委員會，因勞基法一例一休尚未底定，資方7席基本工資審議代表全數缺席，基本工資審議會議決定將於8日再召開，但資方是否會出席仍是未知數。
原本表明堅決不出席的7大工商團體今天向媒體表示，這兩天正苦候林全出面協商，表示只要政府能兌現之前的勞資協商結果，就有轉圜空間。但勞動部表示，早先已向行政院請示，原本擬定7日安排林錫耀副院長與7大工商團體會晤，但遭到工商團體拒絕。
勞動部強調，勞動部今天下午已經向7大工商團體傳達會晤訊息，但工商團體卻婉拒與林錫耀會面，並非如報導所述，「資方苦候行政院林院長不果，導致基本工資審議委員會議陷入僵局」。1050905?
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。