小獅王梅西：金髮象徵我的重生
阿根廷「小獅王」梅西在美洲盃爭冠失利後一度心灰意冷，宣布退出國家隊。直到這次世足資格賽，梅西在最後一刻又重新披上藍白戰袍，並在烏拉圭一役踢進致勝球。他表示當時退出國家隊只是一時想不開。
「我當時就是這麼難過，感覺我身邊的一切全都崩潰了，我們曾經如此接近奪冠的夢想。」阿根廷今年6月在美洲盃決賽對壘智利，梅西在PK大戰射失關鍵1球，這是他連續3年在大賽失利。
重新振作的梅西還想到了一個好方法，就是把頭髮染成金色，「我得打破過去的包袱，然後從零開始。」於是「黑髮梅西」成為過去，今後他以「金髮梅西」重新出發，成為名副其實的金毛獅王。
然而阿根廷「球神」馬拉度納(Diego Maradona)卻不能認同梅西的做法，「小夥子(梅西)當初說放棄，幾周後就像沒事一樣地回來。我不知道他是否假意退出國家隊，以試圖讓我們忘記他連續3年輸掉決賽。」
(中時電子報)
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