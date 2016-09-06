加州人該怕的不是茲卡而是…
茲卡疫情開始在美國出現，引發公眾緊張，不過對於加州人來說，真正該怕的不僅是茲卡病毒，而是同樣通過蚊子傳播卻更為致命的西尼羅病毒(west nile virus)。
根據加州州府沙加緬度當地媒體沙加緬度蜜蜂報(Sacramento Bee)報導，自從加州出現西尼羅疫情以來，已經導致229人死亡、5,600人染病，其中光是去年的疫情就創紀錄導致53人死亡，今年的情況有可能惡化。
西尼羅病毒主要透過蚊子叮咬傳播，美國在1999年夏天首度於紐約發現西尼羅病毒，首宗案例是在一隻染病的鳥類血液中檢驗發現，可能是在進口的過程中受到帶有西尼羅病毒的蚊子叮咬所致，隨後在皇后區導致有民眾罹患腦炎，並在Bronx動物園造成鳥類死亡。
4年之後，西尼羅疫情也蔓延至加州，至今已對加州造成公共健康的威脅，有公共衛生專家就認為，西尼羅病毒比茲卡病毒對加州的威脅更有甚之。
今年以來，加州已經通報78宗人類感染西尼羅病毒的案例，不過由於發現病例到驗證後再通報給主管機構，通常需要幾周的時間，因此專家認為真正感染的病例應該會比這個數字高出許多。
目前北加州的西尼羅疫情高峰期已過，目前出現緩和跡象；不過南加州的高峰期來得較晚，一直到10月份還會是公共健康的威脅。
西尼羅病毒主要會傳染給鳥類，但也會傳給人類，多數人感染西尼羅病毒通常不會出現症狀，或者只是有輕微的感染症狀，像是噁心或發燒，但隨著病情加重，可能導致嚴重的神經疾病，甚至出現昏迷或癱瘓等，不可小覷，而最好的預防方法就是盡量減少被蚊子叮咬的機會，確保環境的整潔，不要讓蚊子有機會孳生。
美國自從發現有西尼羅病毒以來，至今累計通報接近44,000宗西尼羅病例，其中有超過1,900人死亡。
(中時電子報)
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